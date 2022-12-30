Посол України в Білорусі: Лукашенко стоятиме до останнього, але країна все ж готується до війни

Посол Білорусі має можливість повернутися в Україну у будь-який момент, нехай з тими певними обмеженнями, дзеркальними тим, які білоруська сторона зробила для наших дипмісій

Чи готується Білорусь до нової фази війни, та чи зважиться білоруська армія взяти участь у повторному нападі на Україну з півночі?

Про те, що впливає на рішення білоруської влади і чи може Україна впливати на рішення Мінська, розповів посол України у Білорусі Ігор Кизим, пише Європейська Правда.

"Загальний тренд – не на нашу користь. Білорусь готується до війни, і це не секрет. Зокрема, про це неодноразово казав Лукашенко", - сказавпосол.

Офіційні посадовці говорять, що Білорусь ніби-то збирається захищатися, і ні на кого не збирається нападати. Але коли ми говоримо про загрозу з боку Білорусі, то йдеться не лише про білоруську армію.

Вторгнення 24 лютого відбулося з території Білорусі, хоча це були російські війська. Тому наявність російських військ на території Білорусі – головний ризик.

"Скільки там будуть присутні війська рф, стільки звідти існуватиме загроза", - резюмував посол.

Щодо його нинішньої роботи в Білорусі, він уточнив, що якби країна була зацікавлена в тому, щоби розірвати дипломатичні відносини, вона б давно це зробила.

"Скажу вам один секрет: вони навіть спочатку не збиралися евакуювати свого посла, а планували, щоб він продовжив роботу в безпечному місці, наприклад – у Львові. Проте потім ухвалили рішення повністю вивезти свою дипмісію, і вона виїхала за допомогою нашої Національної гвардії до кордону", - зауважив дипломат.

Він додав, що посол Білорусі має можливість повернутися в Україну у будь-який момент, нехай з тими певними обмеженнями, дзеркальними тим, які білоруська сторона зробила для наших дипмісій.