ПОЛІТИКА НОВИНИДипломатичні співробітники посольства Сполучених штатів Америки, що лишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство США евакуюють з Києва до Львова
Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить безпекової ситуації
Фото: liga.net
Про це розповів "Європейський правді" співрозмовник у дипломатичній службі США.
Рішення про переїзд було ухвалене терміново, як відповідь на зміну безпекових оцінок; переїзд триває просто зараз, у неділю.
"Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить безпекової ситуації", - розповів представник Держдепу, що спілкувався на умовах анонімності. Наразі у Сполучених штатів немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.
"У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів тощо", - зазначив співрозмовник. Повірена у справах США Крістіна Квін також перебазується до Львова.
Співрозмовник підкреслив, що будівля посольства у Києві, попри це рішення, "не лишиться покинутою" - там лишається працювати технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель. Раніше, у суботу, Держдеп наказав залишити Київ також дипломатам, які не займають критично важливі посади, вони поїхали з України.
Також відомо, що Канада перенесла посольство з Києва до Львова. Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.
Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 02 2022 16:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО КНДР побудувала секретну базу для міжконтинентальних ракет
- ФОТО Північна Корея опублікувала знімки з останнього запуску ракети
- ФОТО У Пентагоні показали, яку зброю США передали Україні
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі