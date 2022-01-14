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Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу

Посольство США в столиці Іраку - Багдаді зазнало ракетного обстрілу.
Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу Фото: Getty Images
Про це повідомляє NRT.
 
Репортер NRT сказав, що на посольство були направлені дві ракети, зазначивши, що запуск ракет був здійснений з району Аль-Дора.
 
Кореспондент також підтвердив повідомлення про те, що в районі Аль-Кадісія внаслідок обстрілу зеленої зони Багдада, де розташоване посольство, постраждали двоє людей.
 
Американське представництво у Багдаді періодично зазнає обстрілів.
 
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14 01 2022 10:47
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