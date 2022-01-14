ПОЛІТИКА НОВИНИПосольство США в столиці Іраку - Багдаді зазнало ракетного обстрілу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу
Фото: Getty Images
Про це повідомляє NRT.
Репортер NRT сказав, що на посольство були направлені дві ракети, зазначивши, що запуск ракет був здійснений з району Аль-Дора.
Кореспондент також підтвердив повідомлення про те, що в районі Аль-Кадісія внаслідок обстрілу зеленої зони Багдада, де розташоване посольство, постраждали двоє людей.
Американське представництво у Багдаді періодично зазнає обстрілів.
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