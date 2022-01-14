Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу

Посольство США в столиці Іраку - Багдаді зазнало ракетного обстрілу.

Репортер NRT сказав, що на посольство були направлені дві ракети, зазначивши, що запуск ракет був здійснений з району Аль-Дора.

Кореспондент також підтвердив повідомлення про те, що в районі Аль-Кадісія внаслідок обстрілу зеленої зони Багдада, де розташоване посольство, постраждали двоє людей.

Американське представництво у Багдаді періодично зазнає обстрілів.