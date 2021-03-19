Посольство США зазначає, що для телефонної розмови Байдена із Зеленським немає жодних спеціальних умов

Телефонне спілкування президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського обов'язково відбудеться, заявили в посольстві США в Україні.

"Цей дзвінок буде. Ми переконані в цьому", - наголосив спікер посольства Деніел Лангенкемп у відповідь на запит видання "Європейська правда".

Він уточнив, що Байден взяв на себе низку зобов'язань у рамках міжнародного співробітництва, зокрема і щодо України.

"Примітно, що нинішня адміністрація США приділяє Україні багато уваги...Держсекретар Блінкен провів переговори з міністром Кулебою 1 лютого, майже одразу після свого призначення. Міністр оборони Таран спілкувався зі своїм американським колегою Остіном 19 лютого. Кілька інших високопоставлених осіб також вже контактували або у них заплановані переговори", - зазначили в посольстві, а також нагадали про підтримку з боку США в річницю анексії Криму, а також про надану Україні фінансову допомогу в сфері безпеки в березні.

У посольстві також уточнили, що з боку США немає жодних спеціальних умов для телефонної розмови президентів.

"Україна для нас - партнер, а у відносинах з партнерами ми не висуваємо вимог, і немає жодних умов для ведення діалогу. Але ми натхненні тим, як Зеленський в останні тижні вдається до потужних дій проти нечесних інтересів, які досі тягнуть Україну вниз", - наголошується в повідомленні.

Затримка телефонної розмови президентів, як уточнили в посольстві, відбувається через зайнятість Байдена внутрішніми питаннями.

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