Посольство України в Китаї розглядає можливість евакуації українців з міста Ухань через коронавірус

Також у посольстві закликали українців утриматися від поїздок до міста Ухань та опублікували поради, як запобігти інфікуванню

Посольство України в Китаї розглядає можливість евакуації українців із міст провінції Хубей, зокрема Уханю, яке є епіцентром поширення коронавірусу.

Про це повідомили у відомстві, повідомляє "Громадське".

У посольстві зазначили, що вивчають різні варіанти надання допомоги українцям, які перебувають у провінції Хубей.

"Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Також у посольстві рекомендують українцям у Китаї за можливості виїхати з країни.

У МЗС України на запит hromadske повідомили, що у Китаї коронавірусом інфіковані 2762 людей, серед них немає українців.

Також у посольстві закликали українців утриматися від поїздок до міста Ухань та опублікували поради, як запобігти інфікуванню.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, закликали звертатися на "гарячі лінії" до посольства (+8613701230647), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України (+ 38 044 238 16 57).

Нагадаємо, що у Німеччині перший випадок коронавірусу, в Чехії з підозрою госпіталізували 3 осіб.