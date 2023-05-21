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ПОЛІТИКА

Постачання нафти не постраждає від суворішого обмеження цін на російські енергоносії – МЕА

21 травня 2023, 12:51
Постачання нафти не постраждає від суворішого обмеження цін на російські енергоносії – МЕА
росія розіграла енергетичну карту, і вона провалилася.

Міжнародне енергетичне агентство (МEA) не очікує, що кроки G7, спрямовані на протидію ухиленню від обмеження цін на російські енергоносії, змінять ситуацію з постачанням сирої нафти і нафтопродуктів. 

Про це повідомляє Reuters.

МEA, яке надає аналіз та інформацію для G7 з питань енергетики, не вважає, що посилення контролю за дотриманням цінових обмежень вплине на світове постачання нафти та палива.

"Будь-які значні зміни на ринках, як завжди, ми будемо відображати в нашому аналізі, в наших звітах, але поки що я не бачу причин для змін в нашому аналізі", - заявив виконавчий директор МEA Фатіх Біроль в інтерв’ю Reuters.

За його словами, обмеження ціни досягло двох основних цілей: воно не спровокувало напруження на ринках, оскільки російська нафта продовжувала надходити, але водночас доходи москви скоротилися.

Біроль додав, що росія розіграла енергетичну карту, і вона провалилася.

Раніше повідомлялось, що експорт російської нафти досяг високого рівня після повномасштабного вторгнення.

війнанафта рф

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