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ПОЛІТИКА

Постачання винищувачів F-16 в Україну буде обговорюватися на саміті G7 – голова Євроради

19 травня 2023, 10:39
Постачання винищувачів F-16 в Україну буде обговорюватися на саміті G7 – голова Євроради
Фото: з вільних джерел
Сторони тісно скоординовані для досягнення спільного підходу до військової підтримки Україні.

Постачання винищувачів F-16 в Україну стане однією з тем саміту G7 в японській Хіросімі.

Про це повідомляє президент Європейської ради Шарль Мішель, якого цитує Handelsblatt.

"Можливе постачання винищувачів F-16 в Україну буде обговорюватися на саміті G7 провідних індустріальних країн Заходу в Японії цієї п'ятниці", - сказав Мішель.

За його словами, сторони тісно скоординовані для досягнення спільного підходу до військової підтримки Україні.

"Цієї п’ятниці буде можливість обговорити це питання з президентом США Джо Байденом та іншими учасниками саміту та спільно вивчити, яка додаткова підтримка потрібна. Дуже очевидно, що Україні потрібно більше військової техніки", - зазначив Мішель.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN повідомляв, що останніми тижнями адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам про те, що США дозволять їм відправляти в Україну винищувачі F-16американського виробництва.

Вже сьогодні в Хіросімі стартує саміт "Великої сімки"на якому, як очікується, обговорять такі питання: війна в Україні, ядерна загроза, відносини з Китаєм. Союзники планують посилити обмеження на торгівлю з РФ і вжити заходів проти обходу санкцій.

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