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Поставки антидронових систем та перехід компаній з росії в Україну – пропозиції Зеленського Австрії

01 лютого 2023, 18:13
Поставки антидронових систем та перехід компаній з росії в Україну – пропозиції Зеленського Австрії

Президент Володимир Зеленський вважає, що Австрія могла би допомогти Україні з антидроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, пожежними автомобілями і машинами швидкої допомоги.

Про це він повідомив під час пресконференції з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, який перебуває з візитом у Києві.

"Австрія бачить, яке зло росія принесла своєю агресією до нас у державу і нашому народові. Та Австрія може допомагати захисту життя наших людей та усіх європейців, чиє життя росія майже прагне зруйнувати", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що Австрія є "нейтральною державою у військовому сенсі слова", але "як захисник життя та наших спільних європейських цінностей" надає підтримку Україні. Глава держави підкреслив, що антидронові системи є не зброєю, а "щитом" і "захистом".

Крім того, Зеленський відзначив можливості допомоги з боку Відня в енергетиці, у тому числі генераторами.

Він переконаний, що Австрія може допомагати Україні у вирішенні гуманітарних питань.

Український президент також наголосив на ситуації з австрійським бізнесом, який, за його словами, всупереч російському терору не залишає рф і продовжує надавати їй податкову підтримку.

"Тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну. Ми хочемо проговорити це питання на системному рівні. Зокрема, ми наголосили на ситуації щодо Raiffeisen Bank, який не лише працює в росії, а і приймає рішення, як, наприклад, податкові канікули для мобілізованих в армію рф", – сказав Зеленський, додавши, що це неприпустимо в нинішніх реаліях.

"Ми закликаємо австрійську сторону докласти всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії справді не підставляли австрійське суспільство", – заявив президент України, закликавши усіх австрійських бізнесменів до нарощування темпів співпраці з українськими колегами, зокрема в питаннях відновлення, енергетики та її модернізації.

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