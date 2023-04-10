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ТЕХНОЛОГІЇ

Поставки комп'ютерів Apple скоротилися на 40,5% у першому кварталі, знаменуючи важкий початок року для виробників ПК – Bloomberg

10 квітня 2023, 12:22
Поставки комп'ютерів Apple скоротилися на 40,5% у першому кварталі, знаменуючи важкий початок року для виробників ПК – Bloomberg
Фото: AFP
Apple поступово диверсифікує географію своєї виробничої бази, оскільки наростаюча напруженість між Вашингтоном і Пекіном загрожує її ланцюжку поставок.

Поставки персональних комп'ютерів Apple впали в першому кварталі 2023 року на 40,5%, що зробило американську компанію лідером за цим показником серед великих світових виробників.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт International Data Corporation.

Згідно з останнім звітом IDC, поставки всіх виробників ПК разом узятих скоротилися на 29% до 56,9 млн одиниць - і впали нижче рівня початку 2019 року, оскільки сплеск попиту, викликаний віддаленою роботою в епоху пандемії, вичерпався.

Серед лідерів ринку Lenovo Group Ltd. і Dell Technologies Inc. зафіксували падіння більш ніж на 30%, а HP Inc. - на 24,2%. Жоден великий бренд не залишився осторонь від спаду, а Asustek Computer Inc. замикає топ-5 з падінням на 30,3%.

"Уповільнення споживчих витрат за останній рік призвело до двозначного зниження поставок смартфонів і накопичення надлишку серед провідних світових постачальників мікросхем пам'яті. Компанія Samsung Electronics Co., яка постачає чіпи для портативних пристроїв, а також настільних і портативних комп'ютерів, минулого тижня заявила, що скорочує виробництво після того, як повідомила про свій найнижчий прибуток з часів фінансової кризи 2009 року", - пише агентство.

"Незважаючи на те, що за останні кілька місяців запаси виснажилися, вони все ще набагато перевищують доцільний рівень на чотири-шість тижнів", - пояснив агентству менеджер з досліджень IDC Джітеш Убрані.

Він підкреслив, що навіть за великих знижок підвищені запаси збережуться до середини року і, можливо, до третього кварталу".

При цьому спад на ринку дає виробникам можливості внести зміни у свою діяльність, з огляду на те, що "багато хто з них починає вивчати варіанти виробництва за межами Китаю", йдеться у звіті IDC.

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