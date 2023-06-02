Постійні ракетні удари по Києву. У Міноборони вважають, що росія хоче залякати цивільних

У столиці сили ППО працюють на високому рівні.

Протягом останнього часу росія масованими ударами ракет та безпілотників по Києву намагається хоче залякати цивільних громадян.

Таку думку в інтерв'ю польській агенції PAP висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, обстрілами української столиці москва намагається посіяти страх серед мирного населення. Разом з тим Маляр наголошує, що країна-агресорка незмінно б'є по військовій та критичній інфраструктурі.

"Те, що ракети летять у бік Києва, звичайно, не випадково. Обстріл інфраструктури - це меседж: обстріли в серці Києва доказ, що моралі для росії не існує", - наголосила представниця міністерства.

Маляр зауважує, що сили ППО працюють на найвищому рівні, знищуючи переважну більшість ворожих ракет і дронів. Втім, їх уламки несуть загрозу для життя людей.

"Ми не можемо передбачити, куди впадуть уламки. Вони вражають не лише багатоквартирні будинки, а й школи та дитячі садки. Тому, хоча вонинабагато менше, ніж на початку війни, але ми все ще зазнаємо втрат серед цивільного населення", - каже Ганна Маляр.