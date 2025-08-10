Постпред США при НАТО зробив заяву про територіальні поступки між Україною та рф

Вітакер зазначив, що території не будуть віддані просто так

Найімовірніше, в рамках угоди про припинення вогню Україні та росії доведеться здійснити "обмін територіями".

Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі CNN.

"Ніякі великі шматки або ділянки територій, за які не боролися або не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані", - сказав він.

Крім того, Вітакер, відповідаючи на питання про те, чи може президент України Володимир Зеленський приєднатися до зустрічі між лідерами США і рф Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці, заявив, що це "цілком можливо".

Нагадаємо, що 8 серпня президент США Дональд Трамп заявив про те, що в рамках мирної угоди між Україною і росією їм доведеться піти на територіальні поступки. Він підкреслив, що йдеться не тільки про українські території, а й про російські.