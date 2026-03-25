Постпред України при ЮНЕСКО відреагував на удари росіян по історичному центру Львова

25 березня 2026, 10:31
Фото:Telegram / Андрій Садовий
Вадим Омельченко заявив, що росії більше не місце в ЮНЕСКО.
Постійний представник України при ЮНЕСКО, Посол України у Франції Вадим Омельченко засудив удари росії по історичному центру Львова 24 березня
 
Про це він написав у Facebook.
 
Омельченко звернувся до Генерального директора ЮНЕСКО з вимогою вжити всіх необхідних заходів для захисту культурної спадщини України та залучити експертів для фіксаціі атаки.
 
"Цінності та сфери мандату ЮНЕСКО в Україні вкотре зазнали атак рф. рф жорстоко порушує Конвенцію про всесвітню спадщину 1972 року та Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", - йдеться в повідомленні.
 
Постпред закликав ЮНЕСКО зміцнювати свої механізми швидкого реагування та посилювати підтримку для захисту об'єктів, що постраждали від російських атак.  
 
Вадим Омельченко заявив, що жорстка реакція на цей злочин РФ є обов'язком ЮНЕСКО та наголосив на неприпустимості подальшого членства росії в ЮНЕСКО!
 
Внаслідок атаки дронами по Україні 24 березня, у Львові пошкодження зазнали памʼятки архітектури, зокрема, частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів — історичний центр". Цей об’єкт належить до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою та Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції.

 

Останні матеріали

Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється