Постпред України при ЮНЕСКО відреагував на удари росіян по історичному центру Львова

Постійний представник України при ЮНЕСКО, Посол України у Франції Вадим Омельченко засудив удари росії по історичному центру Львова 24 березня

Омельченко звернувся до Генерального директора ЮНЕСКО з вимогою вжити всіх необхідних заходів для захисту культурної спадщини України та залучити експертів для фіксаціі атаки.

"Цінності та сфери мандату ЮНЕСКО в Україні вкотре зазнали атак рф. рф жорстоко порушує Конвенцію про всесвітню спадщину 1972 року та Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", - йдеться в повідомленні.

Постпред закликав ЮНЕСКО зміцнювати свої механізми швидкого реагування та посилювати підтримку для захисту об'єктів, що постраждали від російських атак.

Вадим Омельченко заявив, що жорстка реакція на цей злочин РФ є обов'язком ЮНЕСКО та наголосив на неприпустимості подальшого членства росії в ЮНЕСКО!

Внаслідок атаки дронами по Україні 24 березня, у Львові пошкодження зазнали памʼятки архітектури, зокрема, частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів — історичний центр". Цей об’єкт належить до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою та Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції.