"Потенційно небезпечний" астероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з Землею

За оцінками вчених, астероїд 2019 AV13 діаметром 100 – 228 метрів пролетить повз планету на швидкості 32 тисячі кілометрів на годину

Астероїд розмірами з піраміду Хеопса сьогодні пролетить повз Землю вперше за 100 років.

Про це повідомляє Newsweek.

За оцінками вчених, астероїд 2019 AV13 діаметром 100 – 228 метрів пролетить повз планету на швидкості 32 тисячі кілометрів на годину. Відстань між ним і Землею буде в 13,8 рази більшою, ніж відстань до Місяця.

Минулого разу цей астероїд підійшов до нашої планети так близько 1914 року. Наступне зближення очікується 2113 року. У моменти зближень космічне тіло не несе жодної загрози для Землі.

Більшість астероїдів походять з Пояса, що розташовується між Марсом та Юпітером. Їхні розміри тут дуже різноманітні: від кількох метрів до карликової планети Церери діаметром 965 кілометрів.

Менші астероїди, як правило, підходять до Землі ближче, а от розміри 2019 AV13 дозволяють зарахувати його до розряду потенційно небезпечних.

Для того, щоб підходити під критерії цього типу астероїдів, небесне тіло має бути більше 100 метрів у діаметрі та пролетіти на відстані менше 0,05 астрономічних одиниць (5% відстані від Землі до Сонця). 2019 AV13 зблизиться з Землею на 0,035 астрономічних одиниць або 5,1 мільйона кілометрів.