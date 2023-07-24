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Потрібні місяці, щоб Україна почала використовувати винищувачі F-16 після їх надання – Блінкен

24 липня 2023, 15:53
Потрібні місяці, щоб Україна почала використовувати винищувачі F-16 після їх надання – Блінкен
джерело wikipedia
У США кажуть, що Україна отримає винищувачі F-16, але навіть якщо рішення про передачу буде ухвалене негайно, на доставку та підготовку підуть місяці.

Україна отримає американські винищувачі F-16, але їхнє постачання займе кілька місяців - незалежно від того, коли буде ухвалене рішення.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Йдеться про підготовку, обслуговування, наявність можливостей для використання у загальновійськових операціях. Усе це займає час. Навіть якщо рішення щодо F-16 було б ухвалене завтра, мине кілька місяців, перш ніж вони почнуть застосовуватися", - пояснив Блінкен.

На запитання, чи вважає він, що Україна отримає американські винищувачі, держсекретар відповів ствердно.

"Думаю, так. Важливо сфокусуватися на тому, щоб, коли вони їх отримають, вони були належним чином підготовлені, могли обслуговувати ці літаки та розумно застосовувати їх", - сказав Блінкен, додавши, що "процес щодо F-16 рухається".

 

Блінкенвійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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