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Європі потрібна нова форма організації – Макрон

23 вересня 2024, 09:56
Європі потрібна нова форма організації – Макрон
Макрон. Париж
Президент Франції заговорив про нову форму організації Європи і переосмислення відносин з росією.

Він заговорив і про завтрашній мир в Європі в новій формі та в новій реальності, яка потребує побудови нового міжнародного порядку.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час Зустрічі заради миру, організованої католицькою спільнотою Святого Егідія, передає Укрінформ.

"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - заявив Макрон.

Під час зустрічі, на якій були присутні релігійні лідери, політики та експерти, глава Франції сказав, що необхідно взяти до уваги, що "більшість країн на цій планеті і багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця". Саме тому міжнародний порядок, в якому світ живе сьогодні, "заблокований".

"Це, безсумнівно, найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінуючими", - додав президент.

Макрон пообіцяв повернутися до цього питання наступного тижня в ООН. У вівторок і середу він перебуватиме на Генеральній Асамблеї ООН.

"Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно", - сказав Макрон.  

За його словами, робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд.

 
ЄвропаЕммануель Макрон

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