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Потрібно встановити чіткі кордони для рф, вона не задовольниться Україною – президент Чехії

11 травня 2024, 20:21
Потрібно встановити чіткі кордони для рф, вона не задовольниться Україною – президент Чехії
Джерело: chas.news
москва хоче відновити імперську велич Радянського Союзу, переконаний Петр Павел.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа знаходиться на початку тривалої конфронтації з росією, але вона не обов'язково буде військовою.

Про це він сказав в інтерв'ю Die Presse, повідомляє агентство CTK.

За його словами, якщо країни Європи хочуть підтримувати власну безпеку та процвітання, вони повинні встановити чіткі кордони для росії.

"Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому", – зазначив Павел, додавши, що миру з рф не можна досягнути шляхом прийняття її цілей.

Він наголосив, що москва хоче відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, про що росія говорить відкрито.

"Ми повинні готуватися до того, що рф не буде мирним партнером. Коли росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй. Тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою", – вказав президент, зауваживши, що підтримуючи Україну, європейці також підтримують власну безпеку.

На думку чеського лідера, все ще існує ймовірність того, що рф поюачить, що вона не може досягти військового успіху в Україні, що може призвести до дипломатичних переговорів замість "безглуздої трати ресурсів і людських життів".

Водночас він вважає малоймовірним, що Київ поверне собі всю свою територію в осяжному майбутньому. Павел також заявив, що ніхто не заперечує майбутнього членства України в НАТО, але москві потрібно дати зрозуміти, що це не становитиме для неї жодної прямої загрози.

Коментуючи можливість обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, президент сказав, що Європа довгий час поводилася по відношенню до США як "розпещена дитина", тому повинна бути готова до цього та взяти на себе більше відповідальності у сфері безпеки.

війна в Україніросія окупантипетр павелкордон з рф

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