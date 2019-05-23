"Повернись живим": у ЗСУ вирішили вивчити ставлення військових до переговорів з "ЛДНР"
"Командирам військових частин організувати і провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців до можливих переговорів з "ДНР"/"ЛНР" і в термін до 16:00 24.05.2019 через управління морально-психологічного забезпечення проаналізувати вивчення цього питання та можливі наслідки зазначеного", - йдеться в документі, який, як стверджують, є в розпорядженні фонду, повідомляє LB.ua.
Фото: savelife.in.ua
За інформацією "Повернись живим", документ було підписано, він набув чинності 18 травня 2019 року, коли президентом ще був Петро Порошенко, а начальником Генштабу - Віктор Муженко.
Нагадаємо, що Міністр оборони Степан Полторак уранці 23 травня представив нового голову Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака Генеральному штабу і Збройним силам.
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