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"Повернись живим": у ЗСУ вирішили вивчити ставлення військових до переговорів з "ЛДНР"

Командування хоче дізнатися, як на це відреагує армія
Благодійний волонтерський фонд "Повернись живим" заявив, що командири військових частин у четвер, 23 травня, отримали вимогу провести опитування серед військовослужбовців про можливі переговори з терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР".
"Повернись живим": у ЗСУ вирішили вивчити ставлення військових до переговорів з "ЛДНР" Фото: mil.gov.ua

"Командирам військових частин організувати і провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців до можливих переговорів з "ДНР"/"ЛНР" і в термін до 16:00 24.05.2019 через управління морально-психологічного забезпечення проаналізувати вивчення цього питання та можливі наслідки зазначеного", - йдеться в документі, який, як стверджують, є в розпорядженні фонду, повідомляє LB.ua.


Фото: savelife.in.ua

За інформацією "Повернись живим", документ було підписано, він набув чинності 18 травня 2019 року, коли президентом ще був Петро Порошенко, а начальником Генштабу - Віктор Муженко.

Нагадаємо, що Міністр оборони Степан Полторак уранці 23 травня представив нового голову Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака Генеральному штабу і Збройним силам.

 
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23 05 2019 11:51
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