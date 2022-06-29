БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБілоруський уряд заявив, що здійснюватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у національній валюті через неможливість здійснювати оплату в іноземній валюті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Повтор російського шляху: Білорусь хоче платити за єврооблігації у білоруських рублях
Зараз в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 млрд дол.
Фото: з вільних джерел
"Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій", - йдеться у заяві пресслужби Радміну.
За рішенням влади, виконання боргових зобов'язань з цінних паперів розміщених на зовнішніх фінансових ринках, здійснюватиметься у білоруських рублях за курсом Нацбанку на дату платежу.
Напередодні білоруський уряд вирішив розраховуватись з Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 06 2022 11:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам