Повтор російського шляху: Білорусь хоче платити за єврооблігації у білоруських рублях

Зараз в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 млрд дол.

Білоруський уряд заявив, що здійснюватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у національній валюті через неможливість здійснювати оплату в іноземній валюті.

"Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій", - йдеться у заяві пресслужби Радміну.

За рішенням влади, виконання боргових зобов'язань з цінних паперів розміщених на зовнішніх фінансових ринках, здійснюватиметься у білоруських рублях за курсом Нацбанку на дату платежу.

Напередодні білоруський уряд вирішив розраховуватись з Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях.