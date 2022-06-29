Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Повтор російського шляху: Білорусь хоче платити за єврооблігації у білоруських рублях

Зараз в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 млрд дол.
Білоруський уряд заявив, що здійснюватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у національній валюті через неможливість здійснювати оплату в іноземній валюті.
Повтор російського шляху: Білорусь хоче платити за єврооблігації у білоруських рублях Фото: з вільних джерел

"Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій", - йдеться у заяві пресслужби Радміну.

За рішенням влади, виконання боргових зобов'язань з цінних паперів розміщених на зовнішніх фінансових ринках, здійснюватиметься у білоруських рублях за курсом Нацбанку на дату платежу.

Напередодні білоруський уряд вирішив розраховуватись з  Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2022 11:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT - аналітики

Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT - аналітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.