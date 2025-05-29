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Пов'язані з росією хакери видавали себе за журналістів та атакували Міноборони Британії

29 травня 2025, 12:21
Пов'язані з росією хакери видавали себе за журналістів та атакували Міноборони Британії
Шкідливе ПЗ було пов'язане з російською хакерською групою під назвою RomCom.

Хакери, пов'язані з росією, видавали себе за журналістів, націлилися на співробітників Міністерства оборони Великої Британії в ході операції кібершпигунства, яка була помічена і зірвана.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Деталі зірваної хакерської атаки з'явилися після того, як міністр оборони Джон Гілі засказавявив, що британські військові посилюють власні наступальні можливості для проведення кібератак проти ворожих держав, таких як росія.

Ймовірно, Стратегічний оборонний огляд буде опублікований в понеділок і був презентований прем'єр-міністром Кіром Стармером в липні минулого року і виходить напередодні саміту членів НАТО в червні.

"Характер війни змінюється", – сказав Гілі, перебуваючи у захищенному об'єкті у Вілтширі, де розташована команда, яка відбила російську кібератаку.

"Міністерство оборони виявило фішингову кампанію, спрямовану на персонал з метою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення", – йдеться в аналізі Національного центру кібербезпеки. 

"Початкова кампанія складалася з двох електронних листів на журналістську тематику, в яких намагалися представити новинну організацію. Друга кампанія мала фінансову тематику і спрямовувалася на комерційний файлообмінник", – додали у центрі.

На виявлення атаки пішла година, а шкідливе програмне забезпечення було пов'язане з російською хакерською групою під назвою RomCom.

 
РосіяхакериВелика Британія

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