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Пов'язаний із росією корабель з аміаком пришвартувався в порту країни НАТО – ЗМІ

28 жовтня 2024, 21:17
Пов'язаний із росією корабель з аміаком пришвартувався в порту країни НАТО – ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Судно розпочало подорож з північного російського порту Кандалакша.

В порт Великої Британії прибув суховантажне судно MV Ruby під прапором Мальти з 20 000 тоннами аміачної селітри. 

Про це повідомляє журнал Newsweek.

Від початку судно пробувало дістатись Лас-Пальмаса на Канарських островах в Атлантичному океані, проте через шторм отримало пошкодженя корпусу і гвинта по дорозі. 

Корабель був побудований в 2012 році і намагався знайти можливість для ремонту в декількох портах Європи. 

3 вересня воно пришвартовалось в промисловому порту Тромсе в Норвегії. 

Пізніше судно відійшло 4 вересня через побоювання щодо безпеки через вантаж аміачної селітри і відмовило у швартуванні більшість країн Євросоюзу, включаючи Швецію, Литву і Мальту.

Довжина корабля становить 183 метри, а ширина - 27,8 метра. Варто додати, що кількість вантажу на судні більш ніж у сім разів перевищує кількість селітри, яка вибухнула у порту Бейрута в Лівані в 2020 році, в результаті чого загинуло щонайменше 218 осіб.

Пошкоджений балкер перевантажить 20 000 тонн на інше судно, що прямує до Африки і попрямує в сухий док для ремонту.

Поява судна викликала тривогу, зокрема тому, що в якийсь момент воно стояло на якорі приблизно в 40 км від затонулого підводного човна часів Другої світової війни "Річард Монтгомері", який містить значну кількість боєприпасів, що не вибухнули.

Проте власник і менеджер "Рубі" заявили, що побоювання щодо "плавучої бомби", як її називають британські медіа, є безпідставними. 

В заяві написано, що нітрат амонію "є звичайним вантажем, що перевозиться таким способом, і не становить жодної загрози для судна, екіпажу або навколишнього середовища в нинішньому стані судна".

Навесні 2022 року повідомлялось, що експорт аміаку з росії можливий тільки після обміну полоненими "всіх на всіх".

 

РосіясанкціїВелика Британіяаміак

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