Пожежа у Бордо знищила 2 млн пляшок вина на 13 млн євро

На ліквідацію пожежі пішло близько 15 годин, а участь у гасінні брало 60 пожежників

Пожежа на складах вина у передмісті Бордо знищила щонайменше 2 мільйони пляшок вина. Загальна вартість знищеного алкоголю складає 12,9 мільйона євро.

Склади вина та алкоголю належали компанії Sovex Grands Chateaux. На ліквідацію пожежі пішло близько 15 годин, а участь у гасінні брало 60 пожежників. За попередніми даними, пожежа почалася в підвісній стелі, яка потім обрушилася на дерев’яні піддони і ящики з алкоголем, повідомляє "Интерфакс".

Площа складів складає 1,5 тисячі квадратних метрів. На момент пожежі там перебувало 80 працівників. Ніхто не постраждав.