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Пожежа у Бордо знищила 2 млн пляшок вина на 13 млн євро

На ліквідацію пожежі пішло близько 15 годин, а участь у гасінні брало 60 пожежників
Пожежа на складах вина у передмісті Бордо знищила щонайменше 2 мільйони пляшок вина. Загальна вартість знищеного алкоголю складає 12,9 мільйона євро.
Пожежа у Бордо знищила 2 млн пляшок вина на 13 млн євро Фото: bonjourparis.com

Склади вина та алкоголю належали компанії Sovex Grands Chateaux. На ліквідацію пожежі пішло близько 15 годин, а участь у гасінні брало 60 пожежників. За попередніми даними, пожежа почалася в підвісній стелі, яка потім обрушилася на дерев’яні піддони і ящики з алкоголем, повідомляє "Интерфакс".

Площа складів складає 1,5 тисячі квадратних метрів. На момент пожежі там перебувало 80 працівників. Ніхто не постраждав.

Бордо — найбільший виноробний регіон Франції. За підсумками 2018 року виробництво вина у Франції зросло на 35% при тому, що його якість вважається дуже високою. Щорічно експорт вина приносить Франції 9,3 мільярда євро.

Раніше повідомлялось, що через рекордний врожай винороби Німеччини повідомили про дефіцит скляної тари для пакування вина.

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

 

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19 04 2019 17:33
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