Пожежа у лікарні на Івано-Франківщині: померла медсестра, яка отримала 90% опіків тіла

Під час пожежі постраждали ще двоє медиків: жінка і чоловік

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні 29 грудня померла молодша медсестра, яка отримала 90% опіків тіла під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні 28 грудня.

Про це медичний директор лікарні Андрій Яворський повідомив "Суспільному", а також передає Івано-Франківська ОДА, зазначає "Громадське".

Зазначається, що 46-річна медсестра перебувала у найважчому стані. Її госпіталізували вночі 29 грудня до реанімації та одразу перевели на штучну вентиляцію легенів.

Лікарка відділення невідкладних станів Ольга Таркевич розповіла "Суспільному", що медсестра отримала 90% опіків тіла та мала шок третього ступеня.

Під час пожежі постраждали ще двоє медиків: жінка і чоловік. Так, 59-річну медсестру з 60% опіків тіла 29 грудня літаком доставили до Київського опікового центру.

Що сталося?

Ввечері 28 грудня у реанімаційній палаті Косівської центральної районної лікарні на Прикарпатті сталася пожежа. Тоді загинули троє людей, трьох постраждалих медиків госпіталізували до Івано-Франківського медзакладу. Після смерті медсестри кількість загиблих внаслідок пожежі зросла до 4.

За даними рятувальників, у реанімації одночасно працювали п'ять кисневих концентратів, що призвело до перенасиченості повітря киснем. Після смерті одного пацієнта з COVID-19 співробітник закладу поставив заупокійну свічку.

Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям у палаті миттєва зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети, зазначали у ДСНС.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський уже вимагає заборонити джерела відкритого вогню у медзакладах.

Прокуратура відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу - порушення вимог пожежної безпеки, внаслідок якої загинули та постраждали люди. Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 8 років.

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