Пожежі в Греції: з’явились перші жертви, з острова біля Афін евакуювали понад 1000 людей
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.
У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея, де масштабні пожежі не вщухають понад три доби.
Фото: Європейська правда
Цієї ночі відбулась нова велика рятувальна операція - понад 1130 людей вивезли поромом.
Фото: Європейська правда
Минулої доби з острова евакуювали понад 600 людей.
Вогняна стихія призвела до перших жертв. 38-річний пожежник-доброволець загинув від падіння електричного стовпа в передмісті столиці.
Іншим загиблим став президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос. Його знайшли без свідомості на заводі неподалік від місця пожежі.
Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні. Прем'єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку.
Нагадаємо, що пожежа на півночі від Афін вийшла з-під контролю, евакуювали тисячі жителів.
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