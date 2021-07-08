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Пожежі в Греції: з’явились перші жертви, з острова біля Афін евакуювали понад 1000 людей

У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея
Лісові пожежі в Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей.
Пожежі в Греції: з’явились перші жертви, з острова біля Афін евакуювали понад 1000 людей Фото: ANA-MPA

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея, де масштабні пожежі не вщухають понад три доби.  

Фото: Європейська правда

Цієї ночі відбулась нова велика рятувальна операція - понад 1130 людей вивезли поромом. 

Фото: Європейська правда

Минулої доби з острова евакуювали понад 600 людей.

Вогняна стихія призвела до перших жертв. 38-річний пожежник-доброволець загинув від падіння електричного стовпа в передмісті столиці.

Іншим загиблим став президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос. Його знайшли без свідомості на заводі неподалік від місця пожежі.

Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні. Прем'єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку.

Нагадаємо, що пожежа на півночі від Афін вийшла з-під контролю, евакуювали тисячі жителів.

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07 08 2021 15:53
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