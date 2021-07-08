Пожежі в Греції: з’явились перші жертви, з острова біля Афін евакуювали понад 1000 людей У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея

Лісові пожежі в Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей.

Фото: ANA-MPA

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema. У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея, де масштабні пожежі не вщухають понад три доби. Фото: Європейська правда Цієї ночі відбулась нова велика рятувальна операція - понад 1130 людей вивезли поромом. Фото: Європейська правда Минулої доби з острова евакуювали понад 600 людей. Вогняна стихія призвела до перших жертв. 38-річний пожежник-доброволець загинув від падіння електричного стовпа в передмісті столиці. Іншим загиблим став президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос. Його знайшли без свідомості на заводі неподалік від місця пожежі. Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні. Прем'єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку. Нагадаємо, що пожежа на півночі від Афін вийшла з-під контролю, евакуювали тисячі жителів.

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