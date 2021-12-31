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Президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації розкритикував "дипломатичний бойкот" Олімпіади в Пекіні

Дипломатичний бойкот означає, що чиновники з країн, які оголосили про таке рішення, не будуть присутні на Олімпійських іграх, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях
Президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу назвав безглуздим оголошений британською владою дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
Президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації розкритикував "дипломатичний бойкот" Олімпіади в Пекіні Президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу Фото: З вільних джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Бойкоти, загалом, історично безграмотні й інтелектуально нечесні. Політичний бойкот, відверто кажучи, безглуздий", - заявив Коу британським ЗМІ.

Як повідомлялося, Лондон приєднався до дипломатичного бойкоту пекінської Олімпіади, який раніше оголосили США, Австралія, Канада і низка інших держав на знак протесту проти порушень прав людини в китайському Сіньцзяні, в якому вони звинувачують владу КНР.

"Це не означає бути апологетом країн, у яких не дотримуються стандарти у сфері прав людини (...). Я не безтурботний і не безцеремонний щодо прав людини. Я ставлюся до них дуже серйозно", - зазначив Коу.

Проте він додав, що "в довгостроковій перспективі (бойкотами - ІФ) справді можна домогтися багато чого". Коу зазначив, що завжди є непередбачені наслідки. На думку президента легкоатлетичної асоціації, самі спортсмени найбільше страждають від бойкотів.

Дипломатичний бойкот означає, що чиновники з країн, які оголосили про таке рішення, не будуть присутні на Олімпійських іграх, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях.

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31 12 2021 11:37
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