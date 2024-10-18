Працівника Укрзалізниці, який наводив удари рф по ешелонах ЗСУ, засудили до довічного ув'язнення

До довічного ув’язнення засудили колишнього працівника Укрзалізниці, який наводив удари росії по ешелонах ЗСУ.

"За доказовою базою Служби безпеки довічний термін позбавлення волі отримав агент фсб, який діяв на Дніпропетровщині. Засудженим є працівник місцевої станції Укрзалізниці", — ідеться у повідомленні.

Посадовець готував координати для російських атак на військову та критичну інфраструктуру регіону.

Основними цілями ворога були залізничні вузли, які використовуються для перевезення важкого озброєння та боєприпасів на передову.

Також окупантів цікавили місця зосередження особового складу та військової техніки українських військ, які залучені до бойових завдань.

Контррозвідники Служби безпеки викрили зрадника ще на початковому етапі його підривної діяльності і затримали у січні цього року після документування злочинів.

За даними слідства, 39-річний залізничник потрапив у поле зору окупантів через свої коментарі у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював війну рф проти України.

Після дистанційного вербування агент перебував на зв’язку з кадровим співробітником фсб, особу якого встановлено Службою безпеки.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.