Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Працівника Укрзалізниці, який наводив удари рф по ешелонах ЗСУ, засудили до довічного ув'язнення

18 жовтня 2024, 17:31
Працівника Укрзалізниці, який наводив удари рф по ешелонах ЗСУ, засудили до довічного ув'язнення
Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на російські спецслужби.
До довічного ув’язнення засудили колишнього працівника Укрзалізниці, який наводив удари росії по ешелонах ЗСУ.
 
Про це інформує пресслужба СБУ.
 
"За доказовою базою Служби безпеки довічний термін позбавлення волі отримав агент фсб, який діяв на Дніпропетровщині. Засудженим є працівник місцевої станції Укрзалізниці", — ідеться у повідомленні.
 
Посадовець готував координати для російських атак на військову та критичну інфраструктуру регіону.
 
Основними цілями ворога були залізничні вузли, які використовуються для перевезення важкого озброєння та боєприпасів на передову.
 
Також окупантів цікавили місця зосередження особового складу та військової техніки українських військ, які залучені до бойових завдань.
 
Контррозвідники Служби безпеки викрили зрадника ще на початковому етапі його підривної діяльності і затримали у січні цього року після документування злочинів. 
 
За даними слідства, 39-річний залізничник потрапив у поле зору окупантів через свої коментарі у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював війну рф проти України.
 
Після дистанційного вербування агент перебував на зв’язку з кадровим співробітником фсб, особу якого встановлено Службою безпеки.
 
Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. 
 
За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
 
Розслідування проводили слідчі СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

 

Укрзалізницявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється