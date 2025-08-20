Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Працівники Renault саботують виробництво дронів для України: у профспілках знайшли проросійський слід

20 серпня 2025, 16:29
Працівники Renault саботують виробництво дронів для України: у профспілках знайшли проросійський слід
Фото: picture-alliance
Керують такими протестами профспілки, пов'язані з проросійськими силами Франції.

Працівники концерну Renault отримали завдання складати дрони для Збройних сил України, а вони натомість почали звертатися до профспілок і цікавитися, чи можуть відмовитися від цієї роботи. Керують такими протестами профспілки, пов'язані з проросійськими силами Франції.

Французький автомобільний концерн Renault планує розпочати виробництво дронів для України. Втім, частина співробітників заводу висловила небажання виготовляти "зброю" для України.

Про це пише французьке видання BFM Business з посиланням на слова одного з менеджерів компанії та представників профспілок.

Нещодавно Міністерство оборони країни звернулося з проханням до концерну щодо запровадження виробництва безпілотників для України, ідеться у статті. Ця ідея сподобалася не усім працівникам. Зокрема, "Загальна конфедерація праці" (Confédération Générale du Travail або CGT) повідомила, що робітники стали цікавитися, чи можуть вони відмовитися від такого завдання.

"Багато співробітників зв’язалися з нами й кажуть, що вони погоджувалися виробляти автомобілі, а не зброю. Деякі люди вже хочуть знати, чи можуть вони відмовитися від такої місії", – розповів представник профспілки.

Видання зазначає, що тема виготовлення зброї для працівників концерну є делікатною, оскільки там працює багато іноземців, зокрема, росіян і українців, а прохання до них виготовляти дрони, які відправляються безпосередньо в центр конфлікту між двома країнами, може нібито створити напруженість. Також є побоювання, що Renault стане мішенню дедалі жорстокіших кібератак.

Тим часом медіа нагадало, що Renault не вперше допомагає оборонному сектору в часи напруженості. Наприклад, під час Першої світової війни компанія виробляла снаряди. Коли з'являється питання російсько-української війни, то зауважується, що Франція у ній участі не бере.

"Хіба що на той час війну вела Франція", – скаржиться чиновник профспілки.

BFM Business пише, що незадоволення працівників французького концерну Renault виробництвом безпілотників для України порушує серйозне питання щодо російського впливу на профспілки країни. На порталі Defense Express, своєю чергою, нагадали, що профспілка пов'язана з проросійською лівою партією La France Insoumise (LFI), обличчям якої є політик Жан-Люк Меланшон. Також є згадка про те, що Renault і раніше піддавались впливу рф. Наприклад, у 1939 році, коли уряд просив виробляти більше снарядів через загрозу війни з Третім Рейхом, тут діяли російські комуністи, які саботували процес.

ФранціяпротестидрониRenaultвійна в Україніросія загроза

