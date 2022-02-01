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Праві політики у Франції розкритикували прапор ЄС на Тріумфальній арці Парижа

Водночас урядове джерело запевнило телеканал BFMTV, що прапор ЄС нібито і не планувалося надовго вивішувати замість французького
Вивішений 31 грудня на Паризькій Тріумфальній арці прапор Євросоюзу в ознаменування головування Франції в Раді ЄС викликав полеміку у французьких політичних колах і був знятий в ніч на неділю.
Праві політики у Франції розкритикували прапор ЄС на Тріумфальній арці Парижа Фото: з вільних джерел

Особливо гостро цю ідею розкритикували в середовищі крайніх правих, обидва кандидати в президенти від яких - Марін Ле Пен і Ерік Земмур - визнали її образливою для почуттів патріотів.

Кандидат у президенти від правоцентристської партії "Республіканці" Валері Пекресс заявила, що європейський прапор там, де за традицією у свята вивішується французький, розмиває французьку самобутність.

Водночас урядове джерело запевнило телеканал BFMTV, що прапор ЄС нібито і не планувалося надовго вивішувати замість французького. Це було зроблено як символ початку головування Франції в Євросоюзі.

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02 01 2022 15:41
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