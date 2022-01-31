Правління НБУ 20 січня встановило облікову ставку 10% усупереч рішенню КМП напередодні про 11%

"Члени правління завжди мають опцію змінити свою думку порівняно з озвученою на КМП", - пояснив регулятор

Правління Національного банку України (НБУ) 20 січня встановило облікову ставку 10% усупереч рішенню комітету монетарної політики (КМП) напередодні про 11% через стабілізацію на валютному ринку.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба регулятора в понеділок.

"Члени правління НБУ додатково враховували динамічну зміну вартості українських активів і ознаки стабілізації на валютному ринку, які з'явилися в другій половині дня 19 січня і вранці 20 січня. В таких умовах посилився ризик, що несподівано жорстка реакція з боку НБУ може бути неправильно сприйнята учасниками ринку та спричинить їхню небажану реакцію. Враховуючи зазначені фактори, деякі члени правління змінили свою позицію", - зазначено в повідомленні.

НБУ пояснив, що дискусія КМП не є голосуванням за проект рішення з монетарних питань у класичному розумінні діяльності комітетів, що ухвалюють рішення, оскільки рішення ухвалює правління наступного дня (у четвер) з урахуванням результатів обговорення напередодні.

"Члени правління завжди мають опцію змінити свою думку порівняно з озвученою на КМП", - пояснив регулятор.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) планує у березні підвищити облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 11% річних із нинішніх 10%.