Правляча партія Грузії використала у політичній рекламі фото і відео руїн українських міст

Так "Грузинська мрія" вирішила запропонувати виборцям обрати "мир".

Правляча партія "Грузинська мрія" використала фото знищених Росією українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Рекламні банери розмістили у Тбілісі та низці регіонів. На них фото зруйнованих міст перекреслені виборчими номерами прозахідних партій. А у відеоролику показали кадри бомбардувань і протиставили їм нові автобуси і фонтани у містах Грузії. Так правляча партія пропонує виборцям обрати мир і сказати "ні війні".