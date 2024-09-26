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Правляча партія Грузії використала у політичній рекламі фото і відео руїн українських міст

26 вересня 2024, 17:05
Правляча партія Грузії використала у політичній рекламі фото і відео руїн українських міст
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Так "Грузинська мрія" вирішила запропонувати виборцям обрати "мир".
Правляча партія "Грузинська мрія" використала фото знищених Росією українських міст для своєї передвиборчої кампанії.
 
Про це пише "Грузия Онлайн".
 
Рекламні банери розмістили у Тбілісі та низці регіонів. На них фото зруйнованих міст перекреслені виборчими номерами прозахідних партій. А у відеоролику показали кадри бомбардувань і протиставили їм нові автобуси і фонтани у містах Грузії. Так правляча партія пропонує виборцям обрати мир і сказати "ні війні".
 
Відреагувала на таку рекламну кампанію президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
 
"Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ", - зауважила Зурабішвілі.

 

вибориГрузіявійна в Україніросія окупанти

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