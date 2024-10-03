Право України захищатися не закінчується на її кордонах, збиття російських винищувачів могло б допомогти – Рютте
03 жовтня 2024, 16:35
Фото: Зеленський у Telegram
Однак генсек НАТО сказав, що дозвіл на такі удари залежить не від Альянсу, а від кожної країни-члена.
Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав право України завдавати ударів по військових цілях на території росії.
Про це він сказав на брифінгу в Києві.
За його словами, Україна має право захищатися. Це право не закінчується на її кордонах.
"росія веде незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як їх використають по українській цивільній інфраструктурі, може допомогти в цьому", – сказав Рютте.
Водночас він додав, що кожна країна НАТО має право сама для себе вирішувати, як саме їй підтримувати Україну.
"Деякі питання, скажімо, обмежень, не залежать від НАТО", – сказав Рютте.