Право України захищатися не закінчується на її кордонах, збиття російських винищувачів могло б допомогти – Рютте

Однак генсек НАТО сказав, що дозвіл на такі удари залежить не від Альянсу, а від кожної країни-члена.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав право України завдавати ударів по військових цілях на території росії.

Про це він сказав на брифінгу в Києві.

За його словами, Україна має право захищатися. Це право не закінчується на її кордонах.

"росія веде незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як їх використають по українській цивільній інфраструктурі, може допомогти в цьому", – сказав Рютте.