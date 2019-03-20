Правоохоронні органи мають притягнути Медведчука до відповідальності за державну зраду, – Тетерук
"5 лютого цього року мною було подано депутатське звернення до Генеральної прокуратури України з приводу сумнозвісних заяв Медведчука на форумі, де він закликав надати автономію Донбасу зі створенням парламенту та всяких інших забаганок Кремля", – заявив Тетерук, виступаючи з парламентської трибуни.
"Такі дії згідно чинного Кримінального кодексу класифікуються за двома статтями: "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість" та "Державна зрада", – додав він.
"Я щиро сподіваюсь, що правоохоронні органи використовують цей час для якісного збору доказової бази, яку вони направлять до суду й притягнуть громадянина Медведчука до відповідальності, а не задля того, щоб "злити" цю справу", – зазначив представник "Народного фронту".
"Важливо, щоб ми не забували про кожну спробу зазіхнути на територіальну цілісність нашої держави. Тому що це не тільки справа Генеральної прокуратури, Служби безпеки та Збройних Сил України – згідно Конституції України захист суверенітету та територіальної цілісності держави є справою всього українського народу", – наголосив парламентарій.
"Саме тому наша рішуча позиція має спонукати правоохоронні органи якісно виконати свою роботу, провести розслідування й притягнути громадянина Медведчука до відповідальності за статтями "Державна зрада" та "Посягання на суверенітет і територіальну цілісність". Кожна людина, яка буде посягати на нашу державу, має бути покарана - отримати термін ув’язнення та слугувати прикладом для будь-кого, хто прийде до нас із мечем. Хто прийде до нас з мечем, той від меча й загине", – підсумував Андрій Тетерук.
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