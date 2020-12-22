Правоохоронці повідомили про підозру чиновнику, який привласнив товар іноземних інвесторів на 25 млн грн Протягом року посадовець привласнював і продавав товар, переданий на зберігання

Правоохоронці повідомили про підозру чиновнику, що продавав скраплений вуглеводневий газ, який, згідно з умовами договору, прийняв на зберігання від підприємства з іноземними інвестиціями.

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на управління комунікації Національної поліції України. "Під час досудового розслідування встановлено, що генеральний директор суб'єкта господарської діяльності уклав договір із підприємством з іноземними інвестиціями щодо зберігання скрапленого вуглеводневого газу. Протягом року посадовець привласнював і продавав товар, переданий на зберігання, третім особам", - йдеться в повідомленні. Своїми діями зловмисник завдав іноземним інвесторам матеріальної шкоди на суму понад 25 млн грн. Наразі фігуранту повідомлено про підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Читайте також: ДБР затримало одного з керівників ДФС України на хабарі у $200 тисяч

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