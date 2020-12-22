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Правоохоронці повідомили про підозру чиновнику, який привласнив товар іноземних інвесторів на 25 млн грн

Протягом року посадовець привласнював і продавав товар, переданий на зберігання
Правоохоронці повідомили про підозру чиновнику, що продавав скраплений вуглеводневий газ, який, згідно з умовами договору, прийняв на зберігання від підприємства з іноземними інвестиціями.
Правоохоронці повідомили про підозру чиновнику, який привласнив товар іноземних інвесторів на 25 млн грн Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

"Під час досудового розслідування встановлено, що генеральний директор суб'єкта господарської діяльності уклав договір із підприємством з іноземними інвестиціями щодо зберігання скрапленого вуглеводневого газу. Протягом року посадовець привласнював і продавав товар, переданий на зберігання, третім особам", - йдеться в повідомленні.

Своїми діями зловмисник завдав іноземним інвесторам матеріальної шкоди на суму понад 25 млн грн.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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22 12 2020 11:52
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