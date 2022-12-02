Правоохоронці проводять обшуки в монастирях і храмах УПЦ мп у трьох областях

Служба безпеки України проводить обшуки на об’єктах УПЦ мп у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ідеться про:

Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ мп на Закарпатті;

Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (Житомир);

Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

У СБУ зазначають, що обшуки проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах системної роботи Служби з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку "руського міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу", – зазначають в СБУ.

Нагадаємо, що у кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ мп, зокрема в Києво-Печерській лаврі.