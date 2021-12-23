Правоохоронці у Києві з’ясовують, чому на Центральному залізничному вокзалі досі не встановили ялинку
Про таке повідомили у прокуратурі столиці, зазначає "Громадське".
Правоохоронці підозрюють розкрадання близько 5 млн. Зазначається, що "Укрзалізниця" уклала договір на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу у Києві на цю суму.
Під час розслідування встановили, що відповідно до договорів, кінцевий строк виконання робіт був не пізніше ніж 17 грудня.
Водночас 22 грудня правоохоронці перевірили приміщення вокзалу і ялинки там не знайшли.
Наразі тривають слідчі дії, щоб з’ясувати усі обставини кримінального провадження та притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, що улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня
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