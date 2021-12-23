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Правоохоронці у Києві з’ясовують, чому на Центральному залізничному вокзалі досі не встановили ялинку

Вона мала з’явитися там ще 17 грудня, але підрядник не виконав зобов'язання
Правоохоронці у Києві відкрили кримінальне провадження через те, що на Центральному залізничному вокзалі досі не встановили новорічну ялинку.
Правоохоронці у Києві з’ясовують, чому на Центральному залізничному вокзалі досі не встановили ялинку Фото: Folk Ukraine

Про таке повідомили у прокуратурі столиці, зазначає "Громадське".

Правоохоронці підозрюють розкрадання близько 5 млн. Зазначається, що "Укрзалізниця" уклала договір на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу у Києві на цю суму.

Під час розслідування встановили, що відповідно до договорів, кінцевий строк виконання робіт був не пізніше ніж 17 грудня.

Водночас 22 грудня правоохоронці перевірили приміщення вокзалу і ялинки там не знайшли.

Наразі тривають слідчі дії, щоб з’ясувати усі обставини кримінального провадження та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, що улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

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23 12 2021 16:56
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