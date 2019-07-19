Правоохоронці вимагають від ЦВК зняти з виборів фальшивого кандидата від партії Медведчука
Очільники силових відомств надали Сліпачук інформацію щодо Торнера, який є фігурантом низки кримінальних проваджень і сфальсифікував дані про себе, повідомляє прес-служба МВС.
Крім того, 19 липня відкрили провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями про "використання підроблених документів" та про "незаконне перетинання державного кордону".
Згідно з інформацією, встановлено, що чоловік, починаючи з 2007 року, на підставі підроблених документів отримав п'ять паспортів громадянина України на різні прізвища і з різними анкетними даними. Також зловмисник отримав чотири паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Повідомляється, що Торнер, фактично є громадянином Молдови Некрасовим Дмитром, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого статтею про "Втеча з місць ув'язнення" згідно кримінального кодексу Республіки Молдова.
Також зазначається, що 18 липня за результатами перевірки Державною міграційною службою України законності процедури оформлення вищевказаних паспортів всі зазначені документи були визнані недійсними та підлягають вилученню та знищенню.
Раніше повідомлялось, що ГПУ підготувала підозру за статтею про "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах", колишньому міському голові Ірпеня, кандидату в народні депутати Володимиру Карплюку.
Крім того, поліція Білоцерківщини зафіксувала факт використання одним із кандидатів у народні депутати графічних елементів, зовні схожих на офіційну символіку однієї із політичних партій.
Нагадаємо, раніше Шостий апеляційний адмінсуд допустив біглого нардепа Олександра Онищенка на вибори.
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