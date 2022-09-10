Правильний догляд за автодисками в осінньо-зимовий період

Восени та взимку автомобільні диски піддаються більш агресивному впливу зовнішніх чинників, ніж весною та влітку. Осінь — це пора дощів, а зима — снігу. Вода, бруд, сніжно-грязьові маси та сіль, якою посипають асфальт, впливають на автодиски досить негативно. В результаті цього страждає лакофарбове покриття, з’являється та інтенсивно поширюється корозія.

Щоб убезпечити та максимально захистити катки від впливу негативних чинників, за ними треба доглядати ретельніше, ніж влітку.

Як доглядати за дисками

Зараз на дорогах України можна зустріти ковані, литі та штамповані диски. Вони виготовляються з різних матеріалів, мають різну конструкцію і вигляд, тому доглядати за ними також треба по різному.

Литі диски роблять з алюмінієвого сплаву. Якщо на них є подряпини, то при контакті з реагентами, яким посипають дороги, вони можуть корозувати. Тому їх потрібно регулярно мити. Для цього краще не використовувати засоби з абразивними поверхнями та щітки, що можуть пошкодити лакофарбове покриття. Найкращий варіант — безконтактна мийка та застосування м'яких серветок. Можна використовувати спеціальні шампуні, рідини та спреї для розчинення бруду. Мити слід не лише зовнішній, а й внутрішній бік.

Щоб бруд не чіплявся або чіплявся по мінімуму та щоб поверхня катків відштовхувала воду, слід застосовувати спеціальні поліролі. Ці засоби також мінімізують негативний вплив солей на сплав.

Ковані диски відносяться до преміального класу. За ними також потрібно доглядати, але ризик розвитку корозії та пошкодження тут дуже малий.

Штамповані виготовляються зі сталі. А вона, як ми знаємо, з часом іржавіє. Тому їх також рекомендується регулярно мити та обробляти антикорозійними засобами. При необхідності варто видаляти іржу, щоб зупинити її поширення. Тут вже допускається використовувати щітки по металу та приладдя з абразивними поверхнями.

Чому на зиму краще ставити сталеві автодиски

На це є декілька причин:

Вони найдешевші, тому їх найменше шкода. Якщо литі диски коштують від 2000-2500 грн за одиницю, то сталеві — від 1000-1200. Пластичність. Із цього випливає відразу дві переваги. Перша — при потраплянні в яму чи наїзді на перешкоду, що прихована під слоєм снігу, штампований диск згинається. Таке пошкодження ремонтується за кілька хвилин на будь-якому СТО. Литий може тріснути. Друга — згинаючись, диск гасить удари, тому менше страждає ходова. Зовнішній вигляд легше зберегти. Конструкція штампування в цьому плані більш вдала. До того ж їх можна додатково захистити декоративними ковпаками. Лакофарбове покриття на литих виробах можна подряпати об снігову кірку, бордюр, приховану перешкоду тощо. Ризик налипання снігу на них менший. До литих моделей сніжно-грязева маса налипає значно більше. Це призводить до зміни балансу. Відповідно, підвищується ризик ДТП.

Також не забувайте про обережність при водінні. Це чи не найбільше впливає на стан та зовнішній вигляд дисків, а також на вашу безпеку.