Рішення про розпуск Ради мають оголосити до 29 червня, - Веніславський
"Ми не допускаємо можливості визнання указу Президента неконституційним. Таких підстав не має", - сказав Веніславський у коментарі журналістам у Конституційному Суді, який розпочав розгляд подання народних депутатів щодо неконституційності згаданого указу Президента, повідомляє "Укрінформ".
Представник Президента також зазначив, що оскільки КС визнав розгляд цього подання невідкладним, рішення у справі має бути оголошене не пізніше 29 червня.
Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
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