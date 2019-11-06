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Рішення про розпуск Ради мають оголосити до 29 червня, - Веніславський

Представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський не допускає можливості визнання указу Президента про розпуск Верховної Ради 8-го скликання таким, що не відповідає Основному закону
За його словами, парламентська більшість припинила свою діяльність 29 березня 2016 року після виходу з коаліції фракції Радикальної партії, і відтоді коаліція замість необхідних 226 голосів налічувала лише 216.
Рішення про розпуск Ради мають оголосити до 29 червня, - Веніславський Федо Веніславський

"Ми не допускаємо можливості визнання указу Президента неконституційним. Таких підстав не має", - сказав Веніславський у коментарі журналістам у Конституційному Суді, який розпочав розгляд подання народних депутатів щодо неконституційності згаданого указу Президента, повідомляє "Укрінформ".

Представник Президента також зазначив, що оскільки КС визнав розгляд цього подання невідкладним, рішення у справі має бути оголошене не пізніше 29 червня.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.

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11 06 2019 14:07
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