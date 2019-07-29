Представник президента в Кабміні заявив, що коаліція вже є і вона забере всі міністерські крісла

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла

Про можливу коаліцію з "Голосом" Герус відповів: "Це ж залежить і від" Голосу ", від їх позиції і політичних побажань. Побачимо".

"Коаліція вже є, монобільшість", - розповів представник президента в Кабінеті міністрів Андрія Геруса, інформують в "РБК-Україна".

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", - додав він.

Раніше повідомляллося, що за даними підрахунку голосів, який здійснюється в партії "Слуга народу", політсила може отримати 255 місць у Верховній Раді ІХ скликання.

Нагадаємо, керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що формування коаліції у Верховній Раді буде залежати від того, які будуть кінцеві результати підрахунку голосів.

Також він заявив, що ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.

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