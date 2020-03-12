Представник РФ в ООН обмовився та визнав політичний конфлікт між Росією та Україною на Донбасі

В.Небензя заявив про "конфлікт на Донбасі": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine

Представник Росії в ООН назвав бойові дії на Донбасі політичним конфліктом між Росією та Україною, а не "внутрішнім конфліктом в Україні", як це раніше стверджували в Росії.

Про це повідомили в українській делегації у Тристоронній контактній групі, зазначає "Громадське".

Там заявили, що під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Аррії, що відбулось 2 грудня, представник Росії Василь Небензя публічно назвав конфлікт на Донбасі "політичним конфліктом між Росією та Україною".

"І найбільш цікаве, і навіть сенсаційне - В.Небензя заявив про "конфлікт на Донбасі": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("це не внутрішній конфлікт в Україні, це - політичний конфлікт між РФ та Україною")", - йдеться у публікації.

Також Небензя начебто заявив, що "нормандських зустрічей, можливо, більше не буде".

Запис засідання Радбезу ООН за формулою Аррія, на якому виступала Росія та прихильні до неї країни, опублікували на Youtube-сторінці російської місії (RussiaUN), оскільки офіційні канали Організації об'єднаних націй відмовились це робити.

Василь Небензя виступив модератором на цьому засіданні. За дві години обговорення ситуації на Донбасі, він почав пояснювати як нібито кваліфікація бойових дій як «конфлікту з Росією», а не «внутрішнього конфлікту» вигідна Києву.

"Де-факто цей конфлікт став політичним конфліктом між Україною та Росією. Але влада, звісно, виходить за межі цього. Для них не настільки важливо, що це політичний конфлікт, який є наслідком всієї цієї ситуації, наскільки представити це як "військовий конфлікт" перш за все", - сказав Небензя.

Речник української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович розповів hromadske, що оскільки засідання 2 грудня не було дипломатичним заходом, заява Небензі немає дипломатичного статусу чи будь-яких наслідків.

"Він перенервував і проговорився. Я так підозрюю, що він був дуже ображений тим, що більшість постійних членів Ради Безпеки ООН проігнорувала цей пропагандистський захід. В запалі він просто сказав правду", - сказав Арестович.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна разом з міжнародними партнерами (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Естонія та Бельгія) вирішила бойкотувати це засідання. Річ у тім, що Росія запросила до виступу на засіданні представників "Л/ДНР".

За словами міністра, у такий спосіб Росія намагається легітимізувати представників бойовиків

Варто зазначити, що засідання членів Ради Безпеки ООН за формулою Аррії - це неформальні зустрічі.

Вони організовуються членом або членами Ради Безпеки з метою провести в приватному порядку відвертий обмін думками з використанням гнучких процедурних рамок та за участю осіб, яких було б корисно заслухати та яким вони хотіли б щось повідомити.

Такі засідання необов’язкові, мають строго неформальний характер і не призводять до ухвалення рішень.

Читайте також: Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков переконаний, що продовження війни проти України економічно невигідне для Росії.