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ПОЛІТИКА

Представник України при НАТО: В Альянсі обговорюють, як Україна може поєднати проведення реформ з веденням бойових дій

27 вересня 2023, 16:21
Представник України при НАТО: В Альянсі обговорюють, як Україна може поєднати проведення реформ з веденням бойових дій
Україна НАТО
Адже вимоги щодо реформ для Києва ті ж самі, що й для країн, які виконували їх в мирних час.

Представниця України при НАТО Наталія Галібаренко заявила, що в Альянсі зараз немає розмов про вступ України в обмін на відмову Києва від своїх територій, це підтверджували делегації різних країн. 

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Мені доводилося чути висловлювання, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але це неформальні обговорення, в яких перевіряють ґрунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція, - сказала Галібаренко. У штаб-квартирі НАТО такого немає". 

Те, що насправді цікавить Альянс - як Україна може поєднати ведення війни та впровадження реформ. Галібаренко наголосила, що це важко, тому іноді партнери визнають, що вимагають від нашої держави забагато, адже щодо реформ Києву висувають ті самі вимоги, які виконували інші країни у мирний час.

"Ми не маємо десяти років на реформи. У нас інші терміни", - підсумувала вона. 

Україна планувала отримати запрошення на вступ до Альянсу під час саміту у Вільнюсі, який відбувся цього літа. Київ розуміє, що матиме змогу приєднатись до НАТО лише після завершення бойових дій, втім планував отримати своєрідний політичний сигнал від союзників.

війнаНАТО УКРАИНЕ

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