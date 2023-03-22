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ПОЛІТИКА

Представники оборонних органів Китаю та Австралії провели першу офіційну зустріч з 2019 року — ЗМІ

22 березня 2023, 16:20
Представники оборонних органів Китаю та Австралії провели першу офіційну зустріч з 2019 року — ЗМІ
Джерело: focus.
Відносини між Австралією та Китаєм погіршилися в останні роки.

Представники китайського оборонного відомства зустрілися зі своїми австралійськими колегами в Канберрі.

Про це заявило Міністерство оборони Китаю, повідомляє Reuters.

За словами китайського оборонного відомства, переговори сприяли розвитку стабільних відносин між збройними силами країн і ще більше поглибили взаєморозуміння.

Міністерство оборони Австралії підтвердило зустріч, додавши, що діалог проходив "у професійній атмосфері, обидві сторони обмінялися думками з питань регіональної безпеки".

Переговори відбулися після того, як міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган на зустрічі зі своїм австралійським колегою в кулуарах засідання G20 на початку цього місяця заявив, що обидві країни відновили інституційний діалог і консультації в різних сферах.

Відносини між Австралією та Китаєм погіршилися в останні роки, коли Пекін запровадив санкції проти австралійського експорту після того, як Канберра закликала до міжнародного розслідування походження коронавірусу.

Зараз сторони досягають прогресу в напрямку відновлення експорту австралійської деревини до Китаю, що є останньою ознакою нормалізації торгівлі.

Але поки дві країни працюють над поліпшенням зв'язків, альянс США, Австралії і Великої Британії робить кроки, спрямовані на протидію амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Минулого тижня альянс AUKUS оприлюднив деталі плану надання Австралії атомних підводних човнів з початку 2030-х років.

Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало цю угоду, заявивши, що пакт AUKUS проігнорував занепокоєння міжнародної спільноти і "пішов далі по небезпечному шляху".

Раніше повідомлялось, що Сі Цзіньпін і путін не виявили прогресу в досягненні миру в Україні.

КитайАвстраліязустріч

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