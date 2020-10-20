Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові приєднатися до формату Кримської платформи

"Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього, повернули питання Криму в міжнародний порядок денний, ми створюємо формат "Кримська платформа"
"Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова", - заявив Володимир Зеленський.
Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові приєднатися до формату Кримської платформи Фото: Михаил Палинчак

Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові приєднатися до формату "Кримська платформа", заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього, повернули питання Криму в міжнародний порядок денний, ми створюємо формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися і брати в ній активну участь", - сказав він у щорічному традиційному посланні глави держави до Верховної Ради у вівторок.

Читайте також: Шість країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії за окупацію Криму

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2020 12:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.