Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові приєднатися до формату Кримської платформи
Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові приєднатися до формату "Кримська платформа", заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього, повернули питання Криму в міжнародний порядок денний, ми створюємо формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися і брати в ній активну участь", - сказав він у щорічному традиційному посланні глави держави до Верховної Ради у вівторок.
Читайте також: Шість країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії за окупацію Криму
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі