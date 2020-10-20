Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові приєднатися до формату Кримської платформи

"Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова", - заявив Володимир Зеленський.

Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові приєднатися до формату "Кримська платформа", заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього, повернули питання Криму в міжнародний порядок денний, ми створюємо формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися і брати в ній активну участь", - сказав він у щорічному традиційному посланні глави держави до Верховної Ради у вівторок.

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