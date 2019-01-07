Представництво президента в АРК вважає рішення про передачу собору ПЦУ в Криму незаконним

Представництво президента України в АРК назвало незаконним рішення суду в Криму про передачу приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги у користування російського міністерства майна Криму

28 червня підконтрольний Москві суд у Криму ухвалив відібрати в Кримської єпархії канонічної Православної церкви України її головний храм, кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі, у будівлі якого також працює єпархіальне управління. Як ухвалив Арбітражний суд у Криму, будівля має бути передана в користування “міністерства майна” в системі російської влади на півострові.

"Таке рішення суду ставить під загрозу подальшу діяльність Кримської єпархії ПЦУ. Незаконні дії окупаційної влади в Криму щодо Православної церкви України, у тому числі і таке “рішення суду”, є обмеженням свободи віросповідання – однієї з фундаментальних складових прав людини”, – йдеться на Facebook сторінці представництва президента України в АРК, інформують в "Укрінформ".

За даними Регіонального центру прав людини, з понад 40 громад колишньої УПЦ КП у Криму вже за перший рік російської окупації лишалися лише 11 із 8 храмами, принаймні в трьох випадках влада захоплювала приміщення храмів – у Севастополі, Сімферополі і селі Перевальному.

Значна частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підкоряються УПЦ (Московського патріархату), яка продовжує діяти на окупованому Росією півострові. Москва, твердячи про "вступ Криму до складу Росії", при цьому не насадила на півострові безпосередньо Російську православну церкву.

Напередодні в підконтрольному Росії арбітражному суді міста Сімферополя 28 червня винесли рішення по вилученню приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги на користь Міністерства майнових і земельних відносин анексованого Криму.

Нагадаємо, у лютому окупаційна влада анексованого Криму повідомила вірянам собору Володимира й Ольги в Сімферополі, щоб вони "звільнили приміщення".

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