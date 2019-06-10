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Прем’єр Британії Джонсон готовий піти у відставку, лише якщо його звільнить королева, - The Sunday Times

"Поки поліція не з’явиться біля дверей Даунінг-стріт, 10 з ордером на арешт прем’єр-міністра, він не піде"
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не планує йти у відставку, навіть якщо Євросоюз відхилить його пропозицію щодо Brexit. Він готовий піти з посади, лише якщо його звільнить королева Єлизавета II.
Прем’єр Британії Джонсон готовий піти у відставку, лише якщо його звільнить королева, - The Sunday Times Фото: reuters.com

Також співрозмовники видання з Консервативної партії розповіли, що Джонсон не піде у відставку, навіть якщо буде встановлено, що він порушив закон, який забороняє виводити Велику Британію з ЄС без угоди, повідомляє The Sunday Times з посиланням на декількох членів уряду королівства.

"Поки поліція не з’явиться біля дверей Даунінг-стріт, 10 з ордером на арешт прем’єр-міністра, він не піде", - сказав співрозмовник.

Видання зазначає, що востаннє британський монарх звільняв прем’єр-міністра у 1834 році.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що швидше "помре у канаві", ніж проситиме Брюссель знову відкласти Brexit.

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06 10 2019 14:59
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