НОВИНИПрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не планує йти у відставку, навіть якщо Євросоюз відхилить його пропозицію щодо Brexit. Він готовий піти з посади, лише якщо його звільнить королева Єлизавета II.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем’єр Британії Джонсон готовий піти у відставку, лише якщо його звільнить королева, - The Sunday Times
"Поки поліція не з’явиться біля дверей Даунінг-стріт, 10 з ордером на арешт прем’єр-міністра, він не піде"
Фото: reuters.com
Також співрозмовники видання з Консервативної партії розповіли, що Джонсон не піде у відставку, навіть якщо буде встановлено, що він порушив закон, який забороняє виводити Велику Британію з ЄС без угоди, повідомляє The Sunday Times з посиланням на декількох членів уряду королівства.
"Поки поліція не з’явиться біля дверей Даунінг-стріт, 10 з ордером на арешт прем’єр-міністра, він не піде", - сказав співрозмовник.
Видання зазначає, що востаннє британський монарх звільняв прем’єр-міністра у 1834 році.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що швидше "помре у канаві", ніж проситиме Брюссель знову відкласти Brexit.
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06 10 2019 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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