Прем'єр Британії попередив Європу: доведеться обирати між газом з РФ і захистом України

І коли наші польські друзі попросили нас допомогти впоратися зі штучною кризою на їхньому кордоні з Білоруссю, ми швидко відповіли

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив європейські країни, що незабаром доведеться обирати між купівлею все більшої кількості енергоносіїв з Росії або підтримкою України, миру і стабільності.

Про це він заявив під час промови на банкеті лорда-мера у Лондоні, яку опублікував урядовий офіс, повідомляє "Європейська правда"

"Я сподіваюся, що інші європейські країни зможуть усвідомити, що незабаром постане вибір між спрямуванням все більшої кількості російських вуглеводнів у нові гігантські трубопроводи та захистом України і відстоюванням справи миру та стабільності", - сказав Джонсон.

Він заявив, що деякі країни просто не збираються еволюціонувати до вільної ринкової демократії, і це необхідно чітко усвідомлювати.

Джонсон зазначив, Захід підтримує суверенітет та територіальну цілісність України не тому, що хоче стати ворогом Росії, а тому що відданий цінностям демократії та свободи.

"І коли наші польські друзі попросили нас допомогти впоратися зі штучною кризою на їхньому кордоні з Білоруссю, ми швидко відповіли", - додав прем’єр.

Нагадаємо, німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Втім, повідомлялося, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня наступного року.

Польська нафтогазова компанія PGNiG вже представила свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора "Північного потоку-2", у якій підкреслила загрози для безпеки поставок газу до Європейського Союзу.

Детальніше про наслідки кризи читайте у статті "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"