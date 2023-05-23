Прем'єр Британії: Спроби заморозити конфлікт в Україні є помилкою
Про це повідомляє Independent.
"Припинення вогню не є справедливим і міцним миром для України. росія здійснила незаконне та неспровоковане вторгнення. Вона вчинила жахливі воєнні злочини, і єдиною правильною відповіддю є те, щоб росія вивела свої війська з України. Всі плани, що маскуються під мирні, а насправді є спробами просто заморозити конфлікт на поточних позиціях, абсолютно неправильні", - заявив Сунак.
Прем'єр наголосив, що інші країни також погодилися з принципом справедливого і міцного миру, заснованого на статуті ООН і територіальній цілісності та суверенітеті.
"Хоча багато людей можуть мати уявлення про те, як виглядає мир в Україні, припинення вогню не є справедливим і міцним миром. І ми продовжуватимемо зусилля, щоб мир для України був таким, на який вона заслуговує, і був справді справедливим і тривалим", - додав британський політик.
Прем'єр Британії також наголосив, що його країна та її західні союзники підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".