Прем’єр Чехії пропонує канцлеру Німеччини вести переговори з рф про припинення війни

Відомо, що у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з росією від ЄС.

Вести переговори з росією від імені ЄС про припинення війни мав би німецький канцлер Фрідріх Мерц, і він мав би очолити місію на основі мандату Європейської ради та комісії.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, пишуть Ceske Noviny.

Продовження війни, за його словами, не буде добрим, і водночас зрозуміло, що путін є агресором, а американський президент Дональд Трамп зосереджується на Близькому Сході та вирішенні блокади Ормузької протоки.

"Як на мене, це однозначно німецький канцлер Мерц, який мав би якимось чином на основі мандату ради та комісії очолити певну дипломатичну місію", – сказав Бабіш.

Днями Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів із путіним. Глава держави підкреслив необхідність участі Європи та США у перемовинах щодо завершення війни.