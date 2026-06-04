Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем’єр Чехії пропонує канцлеру Німеччини вести переговори з рф про припинення війни

04 червня 2026, 21:55
Прем’єр Чехії пропонує канцлеру Німеччини вести переговори з рф про припинення війни
Фото: reuters.com
Відомо, що у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з росією від ЄС.
Вести переговори з росією від імені ЄС про припинення війни мав би німецький канцлер Фрідріх Мерц, і він мав би очолити місію на основі мандату Європейської ради та комісії. 
 
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, пишуть Ceske Noviny.
 
Продовження війни, за його словами, не буде добрим, і водночас зрозуміло, що путін є агресором, а американський президент Дональд Трамп зосереджується на Близькому Сході та вирішенні блокади Ормузької протоки.
 
"Як на мене, це однозначно німецький канцлер Мерц, який мав би якимось чином на основі мандату ради та комісії очолити певну дипломатичну місію", – сказав Бабіш.
 
Днями Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів із путіним. Глава держави підкреслив необхідність участі Європи та США у перемовинах щодо завершення війни.
 
Чехіявійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Дим і вразливість росії. Форум путіна про
Політика
Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times
Переклад iPress – 04 червня 2026, 08:44
Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 03 червня 2026, 11:35
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Технології
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2026, 10:49
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється