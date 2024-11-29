Прем’єр Грузії пригрозив послу ЄС та іншим послам через участь у "кампанії дезінформації"

Кобахідзе звинуватив посла ЄС Павела Герчинського та інших послів в участі у "кампанії дезінформації"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив посла ЄС Павела Герчинського та інших послів в участі у "кампанії дезінформації" і пригрозив дипломатичним реагуванням.

Про це повідомив Interpress News.

За словами Кобахідзе посол Євросоюзу "був включений у передвиборчу агітацію на користь радикальної опозиції та проти правлячої команди" і до виборів стверджував, що процес інтеграції Грузії до ЄС припинено, а тепер стверджує, що цей процес зупинила грузинська влада.

"Протягом певного часу ми уникали дипломатичного реагування на подібні події, проте все має свої межі, і якщо ми не побачимо змін у поведінці, у майбутньому обов'язково відреагуємо на подібні факти як послу ЄС, так і іншим відповідним послам, йдеться про дипломатичне реагування", - сказав грузинський прем’єр.