Прем'єр Ізраїлю заявив про готовність стати посередником у переговорах між Україною та рф
Про це Беньямін Нетаньягу повідомив в інтерв'ю CNN.
Глава уряду зазначив, що його ще на початку російського вторгнення в Україну неофіційно просили стати посередником. Проте тоді він відмовився, оскільки був лідером опозиції, а не прем'єром.
Водночас Нетаньягу наголосив, що зараз готовий розглянути роль посередника, але для цього повинні бути "відповідний час та правильні обставини".
"Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але я не наполягаю", – сказав він.
Раніше повідомлялось, що США попросили Ізраїль надіслати в Україну свої ракети Hawk.