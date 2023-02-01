Прем'єр Ізраїлю заявив про готовність стати посередником у переговорах між Україною та рф

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий виконувати посередницьку роль у переговорах між Україною та росією, якщо йому це знову запропонують обидві країни та США.

Про це Беньямін Нетаньягу повідомив в інтерв'ю CNN.

Глава уряду зазначив, що його ще на початку російського вторгнення в Україну неофіційно просили стати посередником. Проте тоді він відмовився, оскільки був лідером опозиції, а не прем'єром.

Водночас Нетаньягу наголосив, що зараз готовий розглянути роль посередника, але для цього повинні бути "відповідний час та правильні обставини".

"Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але я не наполягаю", – сказав він.

Раніше повідомлялось, що США попросили Ізраїль надіслати в Україну свої ракети Hawk.