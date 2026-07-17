Прем’єр Латвії звинуватив окремі країни ЄС у заробітках на торгівлі з рф

Рига звинуватила окремі країни ЄС у небажанні посилювати санкції проти росії через економічні інтереси.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс звинуватив окремі країни Європейського Союзу в тому, що вони продовжують отримувати значні доходи від діяльності, яка допомагає росії фінансувати війну проти України.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

"Деякі (європейські) країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, чого ви хочете: заробляти гроші чи досягти миру? Мати і те, й інше одночасно не вийде", – сказав Кулбергс.

За його словами, проблема стосується, зокрема, обходу санкцій через тіньовий флот рф та продажі російського скрапленого природного газу (СПГ).

Прем’єр Латвії розкритикував затримки з ухваленням 21-го пакета санкцій ЄС проти рф. Документ передбачає обмеження щодо близько 250 фізичних та юридичних осіб, а також посилення заходів проти російського СПГ.

Кулбергс окремо згадав Болгарію, яка, за його словами, блокує частину санкційних рішень. Він заявив, що такі дії фактично допомагають росії продовжувати військові дії проти України.

"Якщо ви не хочете зупинити тіньовий флот, якщо ви не хочете зупинити російський СПГ, ви продовжуєте фінансувати російську військову машину", – наголосив він.

Раніше країни ЄС кілька разів не змогли досягти згоди щодо нового пакета санкцій проти РФ. Через це переговори було перенесено, а обмеження щодо граничної ціни на російську нафту тимчасово залишили без змін.

Серед країн, які могли виступати проти окремих положень нового санкційного пакета, називали Грецію. За даними ЗМІ, Афіни намагалися захистити інтереси власного судноплавного сектору.

21-й пакет санкцій має стати одним із найжорсткіших: він передбачає розширення списків обмежень, посилення контролю за суднами, які допомагають обходити санкції, а також нові заходи проти фінансових структур, пов’язаних із рф.